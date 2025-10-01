На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Belgee представил в России новый седан S50

В России начались продажи нового белорусского седана Belgee S50
Автобренд Belgee объявил о выходе на рынок России новой модели – седана S50. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Длина Belgee S50 составляет 4638 мм, ширина 1822 мм, высота — 1460 мм, размер колесной базы равен 2650 мм, а дорожный просвет — 151 мм. Автомобиль оснащен 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 122 л.с. Коробки передач: 5-ступенчатая «механика» или 6-диапазонный «автомат».

В базовой комплектации автомобиль оборудован 15-дюймовыми стальными дисками, кондиционером для машин с МКП и однозонной климат-системой для вариантов с АКП. В списке опций также галогеновые фары и обогрев передних сидений.

Максимальная комплектация отличается 17-дюймовыми легкосплавными дисками, люком с электроприводом и шторкой. Сиденья и элементы интерьера отделаны экокожей.

Рекомендованная розничная цена Belgee S50 составляет от 1,85 млн до 2,27 млн рублей.

Ранее на российский рынок вышла новая китайская автокомпания.

