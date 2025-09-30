На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Водителям рассказали, когда можно менять летние шины на зимние

Автоэксперт Павлов: летние шины можно менять примерно во второй половине октября
Алексей Майшев/РИА Новости

Определить точный момент, когда водителям нужно менять летнюю резину автомобиля на зимнюю, заранее сложно, потому что это зависит от погодных условий. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал руководитель отдела качества продукции и технического обучения «Мотор-Плейс» Максимильян Павлов.

По его словам, в Центральной России обычно шины меняют во второй половине октябре — начале ноября, когда среднесуточная температура держится на уровне +5…+7°C и ниже. Эксперт напомнил, что к 1 декабря машина должна быть «переобута», иначе автовладельцам грозит штраф в размере 500 рублей. Сделать это можно самостоятельно, с помощью стационарного шиномонтажа и мобильного сервиса.

«Если есть второй комплект колес на дисках, можно обойтись без сервиса. Такой вариант бесплатный, удобен для тех, кто умеет работать с домкратом и ключом. Минус — балансировку самостоятельно не сделаешь. Стационарный шиномонтаж — самый распространенный вариант», — пояснил Павлов.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец до этого говорил, что автомобилистам в Москве можно будет менять летнюю резину на зимнюю тогда, когда среднесуточная температура воздуха опустится ниже +5°C. По его словам, обычно такой температурный режим приходится на стык октября и ноября. Синоптик добавил, что в этот период в столице наступает «автомобильная» осень.

Ранее водителям объяснили, для кого подходят шипы, а для кого — «липучка».

