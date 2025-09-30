Водителям рассказали, когда можно менять летние шины на зимние

Определить точный момент, когда водителям нужно менять летнюю резину автомобиля на зимнюю, заранее сложно, потому что это зависит от погодных условий. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал руководитель отдела качества продукции и технического обучения «Мотор-Плейс» Максимильян Павлов.

По его словам, в Центральной России обычно шины меняют во второй половине октябре — начале ноября, когда среднесуточная температура держится на уровне +5…+7°C и ниже. Эксперт напомнил, что к 1 декабря машина должна быть «переобута», иначе автовладельцам грозит штраф в размере 500 рублей. Сделать это можно самостоятельно, с помощью стационарного шиномонтажа и мобильного сервиса.

«Если есть второй комплект колес на дисках, можно обойтись без сервиса. Такой вариант бесплатный, удобен для тех, кто умеет работать с домкратом и ключом. Минус — балансировку самостоятельно не сделаешь. Стационарный шиномонтаж — самый распространенный вариант», — пояснил Павлов.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец до этого говорил, что автомобилистам в Москве можно будет менять летнюю резину на зимнюю тогда, когда среднесуточная температура воздуха опустится ниже +5°C. По его словам, обычно такой температурный режим приходится на стык октября и ноября. Синоптик добавил, что в этот период в столице наступает «автомобильная» осень.

