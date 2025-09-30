На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России для физлиц продолжат действовать льготные коэффициенты при уплате утильсбора

Алиханов: изменения в расчете утильсбора не повлияют на доступность массовых авто
Илья Наймушин/РИА Новости

Изменения в механизме расчета утильсбора сбора не повлияют на доступность самых массовых категорий автомобилей в России. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на глав Минпромторга РФ Антона Алиханова.

«Предлагаемое решение не повлияет на доступность самых массовых категорий автомобилей», — сказал он.

Министр отметил, что для физических лиц продолжат действовать льготные коэффициенты при уплате утильсбора в случае ввоза в Россию автомобилей мощностью двигателя до 160 л.с.

16 сентября «Известия» сообщили, что правительство России планирует изменить методику расчета утилизационного сбора на автомобили — это приведет к увеличению его размера. В Минпромторге заявили, что существующие льготные ставки для физических лиц, ввозящих машины в РФ, будут сохранены, но только для автомобилей, мощность которых не превышает 160 лошадиных сил.

По словам гендиректора аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова, после введения с 1 ноября повышенного утильсбора на автомобили мощнее 160 л.с. для частных лиц, в Россию перестанут ввозить по каналам альтернативного импорта популярные кроссоверы Geely Monjaro.

По его мнению, из-за этой меры сильно подорожают автомобили BMW, Mercedes-Benz, Audi, а также машины других премиум-брендов, их продажи существенно снизятся. На импорт праворульных японских машин новый утильсбор скажется лишь незначительно, указал Целиков.

Ранее «Газета.Ru» подробно писала о том, какие автомобили останутся доступными для ввоза при новом утильсборе.

