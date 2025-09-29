На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названы 10 самых популярных новых автомобилей в России

Автостат перечислил 10 самых популярных новых автомобилей в России
true
true
true
close
Haval

Самым продаваемым автомобилем в России по итогам по итогам 39-й недели 2025 года (с 22 по 28 сентября) стал Haval Jolion, сообщает аналитическое агентство «Автостат». За этот период в РФ было продано 1,78 тыс. таких машин.

На втором месте находится Belgee X50, который разошелся тиражом в 1,5 тыс машин. Третье место занимает седан Lada Granta, результат которой составил 1,4 тыс. проданных автомобиля.

В топ-10 по итогам продаж 39 недели 2025 года вошли Geely Monjaro, Haval M6, хетчбэк Lada Granta, седан Lada Vesta, Lada Niva Legend, Belgee X70, Lada Largus.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Ранее россиянам рассказали, как повлияют на авторынок новые ставки утильсбора.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами