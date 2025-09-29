Названы 10 самых популярных новых автомобилей в России

Самым продаваемым автомобилем в России по итогам по итогам 39-й недели 2025 года (с 22 по 28 сентября) стал Haval Jolion, сообщает аналитическое агентство «Автостат». За этот период в РФ было продано 1,78 тыс. таких машин.

На втором месте находится Belgee X50, который разошелся тиражом в 1,5 тыс машин. Третье место занимает седан Lada Granta, результат которой составил 1,4 тыс. проданных автомобиля.

В топ-10 по итогам продаж 39 недели 2025 года вошли Geely Monjaro, Haval M6, хетчбэк Lada Granta, седан Lada Vesta, Lada Niva Legend, Belgee X70, Lada Largus.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Ранее россиянам рассказали, как повлияют на авторынок новые ставки утильсбора.