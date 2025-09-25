В Хабаровске угнали автомобиль ГИБДД

В Хабаровске злоумышленники угнали автомобиль ГИБДД. Об этом сообщает Telegram-канал «Хабарейро. Хабаровск новости». Инцидент произошел в Первом микрорайоне.

«Угнали полицейскую машину. Ей в багажник въехали так еще и сигналами баловались», — говорится в сообщении канала.

О личностях угонщиков и о том, чем закончилась погоня, не сообщается.

До этого в Петербурге поймали молодого человека, который нарядился в форму сотрудника ДПС.

Инцидент произошел на Ивановской улице. За рулем автомобиля марки Mercedes заметили юношу, который был одет в форму. Выяснилось, что у 18-летнего школьника нет прав. Россиянина отправили в полицию. Задержанного привлекли к ответственности по нескольким статьям, в том числе и о незаконном ношении форменной одежды со знаками отличия.

Ранее в Шахтах лжегаишник рассказывал водителям, сколько он выпил алкоголя.