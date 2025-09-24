Видео: москвич, игнорирующий ПДД, устроил аварию на МКАД

На МКАД на видео сняли, как машина попала в аварию, выехав на встречную полосу

В Москве на МКАД автомобиль спровоцировал ДТП, выехал на встречную полосу движения. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Москва, 108-км МКАД», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как черный автомобиль выезжает на встречную полосу движения, при этом сталкивается с проезжающими машинами и останавливается.

До этого сообщалось, что в Москве на 25 километре МКАД водители устроили драку после ДТП. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как автомобиль перестраивается на соседнюю полосу движения, затем врезается в другую машину. После ДТП водители выходят из своих автомобилей и несколько минут разговаривают. Далее на записи заметно, как один из мужчин ударяет водителя, в этот момент подъезжает такси, из которого выходит мужчина и останавливает конфликт.

