Видео: семья крупных хищников бегала по трассе в Красноярском крае

В Красноярском крае медведи пробежали по проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

«Косолапые засветились перед фарами и дали деру. Правда, когда поняли, что убежать не могут, удивленно посмотрели на своих преследователей и ушли в лес», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели хищников на видео. На кадрах видно, как три медведя бегут по проезжей части, при этом их не пугает свет фар.

По информации канала, инцидент произошел в Казачинском районе.

До этого сообщалось, что в городе Ревда Свердловской области водители массово сбивают свиней.

«Свиней в Ревде начали сбивать как кегли. Хотя хозяину еще летом велели убрать их с улиц до 1 сентября», — говорится в сообщении Telegram-канала Ural Mash.

Очевидец запечатлел инцидент на видео. На кадрах видно, как автомобиль сбивает перебегающую проезжую часть свинью, при этом рядом с местом инцидента находятся дети. На записи также заметно, что после ДТП водитель уезжает, а животное убегает с дороги.

Ранее в Москве лось испугался автомобиля, и это попало на видео.