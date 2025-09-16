На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пожар парализовал движение на севере Москвы

На севере Москвы возгорание автомобиля затруднило движение на МСД
Juan Carlos Villa/Xinhua/Global Look Press

На севере Москвы произошло возгорание автомобиля. Об этом сообщает агентство «Москва».

«Автомобиль загорелся на МСД в Западном Дегунино. Полыхает моторный отсек и частично салон на 2,5 квадратах. Из-за этого перекрыто 2 полосы в сторону области», — говорится в публикации.

В результате ДТП движение автотранспорта оказалось затруднено. О пострадавших не сообщается.

До этого сообщалось, что на Кутузовском проспекте опрокинулась машина скорой.

По предварительным данным, водитель каршеринга помешал движению кареты скорой помощи, в результате чего произошло ДТП. В аварии пострадали фельдшер и пациент машины экстренной службы. Водителю медики помогли на месте.

Ранее Калужское шоссе парализовало из-за ДТП с газовиками.

