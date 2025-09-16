Появилось видео с места ДТП, парализовавшего движение в Москве

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве на видео попали разбитые авто, затруднившие движение на Киевском шоссе
В Москве на Киевском шоссе массовое ДТП затруднило движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Москва, поселок Киевский, Киевское шоссе», — говорится в сообщении

Очевидцы запечатлели последствия инцидента. На кадрах видно, что столкнулись несколько автомобилей: на проезжей части стоят поврежденные грузовики и легковые машины. На записи также заметно, что в результате произошедшего образовалась пробка.

Инцидент произошел 16 сентября. По данным Telegram-канала «Дептранс. Операвтино», движение в районе ДТП затруднено на 1,7 километра. Обе полосы в сторону МКАД перекрыты. Водителям рекомендовали выбирать пути объезда через Кубинское, Наро-Фоминское и Минское шоссе.

«На Киевском шоссе в районе поселка Киевский произошло ДТП с участием трех грузовых автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в публикации.

Ранее москвичка на каблуках проехала по МКАД, стоя на электросамокате, и это попало на видео.

