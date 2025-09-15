На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Петербурге водитель Audi Q5 сбил подростка

В Санкт-Петербурге водитель автомобиля марки Audi Q5 сбил подростка. Об этом сообщает 360.ru, в распоряжении которого появилось видео с места происшествия.

ДТП произошло накануне на проспекте Наставников, у дома № 35. На кадрах видно, как подросток перебегал дорогу, предположительно, на красный сигнал светофора, и попал под машину.

«В результате наезда несовершеннолетний был госпитализирован в тяжелом состоянии. По факту ДТП проводится проверка», — уточнили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В ведомстве уточнили, что пострадавшим оказался 16-летний студент колледжа.

Накануне сообщалось, что столичная прокуратура выясняет, почему на Кутузовском проспекте опрокинулась машина скорой. По данным ведомства, водитель каршеринга мог помешать движению скорой. В ДТП пострадали фельдшер и пациент машины экстренной службы. Водителю медики помогли на месте.

Авария произошла в районе Поклонной горы. Движение в сторону центра после случившегося было затруднено на протяжении 2,4 км. В столичном Дептрансе призывали водителей выбирать пути объезда.

Ранее появилось видео с места ДТП, парализовавшего МКАД.

