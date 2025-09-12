Огромная пробка возникла у Крымского моста

Пробка из почти тысячи автомобилей возникла у Крымского моста

На подъезде к Крымскому мосту образовалась огромная пробка. Информация об этом появилась в Telegram-канале, отслеживающем ситуацию на подъездах к инфраструктурному объекту.

«Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 930 транспортных средств. Время ожидания около трех часов», — говорится в публикации.

Очередь у Крымского моста продолжает увеличиваться на протяжении утра 12 сентября.

8 сентября на подъездах к мосту образовались длинные пробки. По состоянию на 13:00 мск с обеих сторон проезда ожидали 1185 машин. В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находилось 540 машин. Время ожидания составляло около двух часов. Со стороны Керчи в пробку попали 645 автомобилей.

6 сентября глава парламента Крыма Владимир Константинов рассказал, что на Крымском мосту прошел пик очередей, в которых автомобили стояли по несколько часов.

