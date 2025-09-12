На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Огромная пробка возникла у Крымского моста

Пробка из почти тысячи автомобилей возникла у Крымского моста
true
true
true
close
Константин Михальчевский/РИА Новости

На подъезде к Крымскому мосту образовалась огромная пробка. Информация об этом появилась в Telegram-канале, отслеживающем ситуацию на подъездах к инфраструктурному объекту.

«Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 930 транспортных средств. Время ожидания около трех часов», — говорится в публикации.

Очередь у Крымского моста продолжает увеличиваться на протяжении утра 12 сентября.

8 сентября на подъездах к мосту образовались длинные пробки. По состоянию на 13:00 мск с обеих сторон проезда ожидали 1185 машин. В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находилось 540 машин. Время ожидания составляло около двух часов. Со стороны Керчи в пробку попали 645 автомобилей.

6 сентября глава парламента Крыма Владимир Константинов рассказал, что на Крымском мосту прошел пик очередей, в которых автомобили стояли по несколько часов.

Ранее москвичам рассказали, когда нужно будет сменить летнюю резину на зимнюю.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами