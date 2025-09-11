В России сильно подорожали автомобили BAW

Автомобили BAW в России подорожали на 100 тысяч рублей

В России подорожали обе модели BAW, сообщает портал «Автоновости дня».

«Цены на минивэн BAW MPV и рамный внедорожник BAW 212, который также называют «китайским УАЗом», почти во всех комплектациях выросли на 100 тыс. рублей или 2,7 — 4%», — сообщает портал.

Цены на BAW MPV начинаются от 2,59 млн рублей. Рамный внедорожник BAW 212 стоит 2,94 млн рублей.

До этого стало известно, что в России начались продажи нового семейного кроссовера Dongfeng Huge.

Модель оснащена подогревом передних сидений, рулевого колеса и форсунок стеклоомывателя, а также функцией дистанционного запуска двигателя с ключа. Мультимедиа русифицирована, а кузовные элементы кроссовера прошли антикоррозийную обработку и дополнительную катафорезную оцинковку.

Автомобиль с учетом прямой скидки в 240 тыс. рублей стоит минимум 2,75 млн рублей.

