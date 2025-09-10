Названы самые качественные автомобили китайского производства

В Китае составили рейтинг из 10 брендов с самыми качественными авто

Китайская сеть качества автомобилей опубликовала рейтинг из 10 брендов с самыми качественными авто, сообщает портал «Автоновости дня».

В нем оказались те марки, чьи автомобили собрали меньше всего негативных отзывов владельцев. Показателем качества стали штрафные баллы: чем их меньше, тем качественнее автомобиль.

Так, самыми качественными и беспроблемными эксперты в итоге признали гибриды и электромобили премиального бренда Voyah (153 балла). Второе место в рейтинге качества досталось автомобилям совместного предприятия Dongfeng Honda (156 баллов). На третьей и четвертой строчках оказались Volvo и GAC Hyptec, высокое качество которых отразили 157 и 158 баллов соответственно.

В топ-10 с самыми качественными автомобилями вошли Wey (60 баллов), GAC Trumpchi (161 балл), GAC Aion (162 балла), Jetta (163 балла), Changan Nevo (167 баллов) и YangWang (170 баллов).

До этого директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков провел в своем Telegram-канале опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Второй причиной является снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение связано с ожиданием возвращения глобальных автобрендов в Россию.

Ранее стало известно, что в России резко снизился ассортимент китайских автомобилей.