Названа стоимость содержания самого популярного китайского кроссовера в России Haval Jolion

Автостат: за 3 года на содержание Haval Jolion придется потратить 1,3 млн рублей

На содержание самого популярного в России кроссовера Haval Jolion за три года после покупки придется потратить 1,28 млн рублей. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». При условии, что за это время пробег составит 60 тыс. километров.

Так, стоимость автомобиля с 1,5-литровым турбомотором мощностью 143 л.с. и роботизированной коробкой передач составляет от 2,1 млн до 2,45 млн рублей. Индекс остаточной стоимости через три года — 71,7%.

Расходы на содержание автомобиля за месяц составят 35,4 тыс. рублей, а 1 км пробега обойдется в 21,3 рубля.

Технически модель представлена в двух модификациях. Автомобиль с передним приводом развивает 143 л.с., а полноприводная версия форсирована до 150 л.с. Обе модификации оснащены турбированным двигателем объемом 1,5 л и семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя мокрыми сцеплениями, что влияет на плавность хода и эффективность работы трансмиссии.

В настоящий момент на нашем рынке представлен Haval Jolion российской сборки, который выпускается на заводе Haval в Тульской области.

