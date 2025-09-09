На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названа стоимость содержания самого популярного китайского кроссовера в России Haval Jolion

Автостат: за 3 года на содержание Haval Jolion придется потратить 1,3 млн рублей
true
true
true
close
Haval

На содержание самого популярного в России кроссовера Haval Jolion за три года после покупки придется потратить 1,28 млн рублей. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». При условии, что за это время пробег составит 60 тыс. километров.

Так, стоимость автомобиля с 1,5-литровым турбомотором мощностью 143 л.с. и роботизированной коробкой передач составляет от 2,1 млн до 2,45 млн рублей. Индекс остаточной стоимости через три года — 71,7%.

Расходы на содержание автомобиля за месяц составят 35,4 тыс. рублей, а 1 км пробега обойдется в 21,3 рубля.

Технически модель представлена в двух модификациях. Автомобиль с передним приводом развивает 143 л.с., а полноприводная версия форсирована до 150 л.с. Обе модификации оснащены турбированным двигателем объемом 1,5 л и семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя мокрыми сцеплениями, что влияет на плавность хода и эффективность работы трансмиссии.

В настоящий момент на нашем рынке представлен Haval Jolion российской сборки, который выпускается на заводе Haval в Тульской области.

Ранее россиянам назвали пять серьезных недостатков популярного кроссовера Toyota.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами