Продажи новых пикапов в России рухнули на 40%

Автостат: в России продажи новых пикапов в августе упали на 40%

В России по итогам августа 2025 года было продано 1,67 тыс. пикапов, что на 40% меньше, чем в том же месяце 2024 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

В августе лидером продаж стал Great Wall Poer с результатом в 203 реализованных экземпляра. На втором месте находится УАЗ «Пикап» (200 ед.). Третье место занимает JAC T9, который в прошлом месяце разошелся тиражом в 197 единиц.

В топ-5 самых продаваемых новых пикапов в августе 2025 года вошли Changan Hunter Plus (161 ед.) и RAM 1500 (161 ед.).

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

Ранее в России раскрыли схему незаконной растаможки лизинговых Zeekr и Lixiang.