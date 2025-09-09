«Литр водочки»: в Шахтах лжегаишник рассказывал водителям, сколько он выпил алкоголя

В Шахтах пенсионер в форме ДПС останавливал водителей за несовершенные нарушения

В городе Шахты пожилой мужчина в форме ДПС вышел на проезжую часть проспекта Комиссаровский и начал останавливать автомобили. Об этом сообщает kvu.su.

«Он требовал у водителей документы. Некоторые автомобилисты, не заподозрив подвох, передавали лжегаишнику водительское удостоверение. «Инспектор» якобы изучал документы и отпускал водителей», — сообщает портал.

Один из автомобилистов снял инцидент на видео. Лжегаишник представился сержантом Некишиным, несмотря на погоны старшего лейтенанта. На замечание по этому поводу он ответил, что выпил литр водки. Потом сказал, что водитель слишком быстро ехал и потребовал выйти из машины. Но водитель, судя по всему, уехал.

Когда видео появилось в соцсетях, мужчиной в форме заинтересовались сотрудники МВД. Им оказался 65-летний пенсионер, который не имеет никакого отношения к полиции.

До этого в Петербурге поймали молодого человека, который нарядился в форму сотрудника ДПС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МВД по региону.

Инцидент произошел на Ивановской улице. За рулем автомобиля марки Mercedes заметили юношу, который был одет в форму. Выяснилось, что у 18-летнего школьника нет прав.

Россиянина отправили в полицию. Задержанного привлекли к ответственности по нескольким статьям, в том числе и о незаконном ношении форменной одежды со знаками отличия.

Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону ищут лже инспектора ГАИ, который разыгрывает водителей.