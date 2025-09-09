На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Большегрузы затруднили движение на МКАД и попали на видео

Последствия ДТП с большегрузами на МКАД попали на видео
В Москве на МКАД столкнулись два грузовика. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва».

«Внутренняя сторона МКАД 86км», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, как два большегруза стоят на проезжей части после столкновения. Кроме того, впереди находится пассажирский автобус. На записи также заметно, что на место аварии прибыли правоохранители, а движение транспорта затруднено.

До этого сообщалось, что в Аксайском районе Ростовской области водитель перевернулся на Lada Priora. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как автомобиль на большой скорости съезжает с дороги, перелетает через припаркованную машину, переворачивается и падает на крышу, начинает идти дым.

По информации ГИБДД, после своего кульбита Lada Priora загорелась. Водитель автомобиля получил травмы, несовместимые с жизнью. После произошедшего на место ДТП приехали правоохранители, которые устанавливали все обстоятельства произошедшего.

Ранее сибиряк на Hyundai сбил ребенка и скрылся.

