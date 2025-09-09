Большегрузы затруднили движение на МКАД и попали на видео

Последствия ДТП с большегрузами на МКАД попали на видео

В Москве на МКАД столкнулись два грузовика. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва».

«Внутренняя сторона МКАД 86км», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, как два большегруза стоят на проезжей части после столкновения. Кроме того, впереди находится пассажирский автобус. На записи также заметно, что на место аварии прибыли правоохранители, а движение транспорта затруднено.

