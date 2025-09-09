На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Появилось видео нападения нижегородца с пистолетом на водителя автобуса

В Нижнем Новгороде на видео попало, как мужчина с пистолетом напал на водителя
true
true
true

В Нижнем Новгороде мужчина с пистолетом напал на водителя автобуса и украл деньги. Об этом сообщает Telegram-канал «Нижний Новгород».

«56-летний ранее судимый мужчина выбежал перед маршруткой на пешеходном переходе и, угрожая травматическим пистолетом, похитил 1000 рублей», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как мужчина с пистолетом угрожает водителю, который находится в автобусе.

По информации канала, инцидент произошел в Московском районе. Сотрудники правоохранительных органов задержали нарушителя. По словам нижегородца, пистолет он взял у своего друга. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Новосибирске водитель сбил школьницу на велосипеде и скрылся. В сети появились кадры аварии. На них заметно, что белый автомобиль сбивает школьницу, которая выезжает на велосипеде на проезжую часть. При этом на кадрах видно, что водитель не останавливает транспорт, а незамедлительно уезжает.

Ранее в Хабаровской крае водитель автобуса высадил ребенка ночью в лесу.

