На Крымском мосту восстановлено движение автотранспорта

Движение по Крымскому мосту восстановлено спустя 40 минут после приостановки. Об этом сообщил Telegram-канал об оперативной обстановке на мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», — говорится в сообщении.

Движение автотранспорта перекрывали 9 сентября в 09:11 часов мск.

8 сентября стало известно о длинной пробке на мосту. На 13:00 мск в заторе с обеих сторон стояли 1185 машин. В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находилось 540 машин. Время ожидания было около двух часов. При этом со стороны Керчи — 645 автомобилей. Время ожидания — более двух часов. В семь утра того же дня очередей с обеих сторон не было.

6 сентября глава парламента Крыма Владимир Константинов в рамках Восточного экономического форума заявил, что на Крымском мосту прошел пик очередей, в которых автомобили стояли по несколько часов.

Ранее Shaman и Лепс устроили импровизированный концерт на Крымском мосту.