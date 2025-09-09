На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Skoda представила новый универсал Vision O с распашными дверями

Skoda показала прототип нового поколения модели Octavia
Skoda

Чешская компания Skoda представила новый концептуальный универсал Skoda Vision O, сообщает пресс-служба бренда. На базе этой модели построят Octavia нового поколения, которая появится в 2028 году.

Длина универсала составляет 4850 мм. Дизайн концепта выполнен в фирменном стиле Modern Solid и выделяется, в том числе, плавными линиями кузова и распашными дверями. У автомобиля есть скрытые дверные ручки, узкие фары, панорамная крыша.

В салоне установлен экран длиной 1,2 метра (47,2 дюйма). На центральной консоли закреплен монитор мультимедиа. Вместо рычага переключения передач установлена шайба. Интерьер выполнен в бежевых тонах.

Раскрывать технические характеристики концепт-кара Skoda Vision O производитель не стал.

До этого стало известно, что в России начались продажи нового семейного кроссовера Dongfeng Huge.

Модель оснащена подогревом передних сидений, рулевого колеса и форсунок стеклоомывателя, а также функцией дистанционного запуска двигателя с ключа. Мультимедиа русифицирована, а кузовные элементы кроссовера прошли антикоррозийную обработку и дополнительную катафорезную оцинковку.

Автомобиль с учетом прямой скидки в 240 тыс. рублей стоит минимум 2,75 млн рублей.

Ранее стало известно, как выглядит новый компактный кроссовер Volkswagen.

