Обновленный кроссовер Changan Deepal S07 вышел на китайский рынок

В Китае начались продажи обновленного кроссовера Changan Deepal S07
В Китае начались предварительные продажи обновленного кроссовера Changan Deepal S07, сообщает портал «Китайские автомобили». Новинка представлена в пяти комплектациях по цене от 156,9 до 173,9 тысячи юаней (1,8-2 млн рублей по курсу на момент публикации).

Экстерьер модели отличается измененной оптикой и двухцветной окраской кузова. А внутри появился новый разделительный тоннель и рулевое колесо. Кроме того, обновленный кроссовер получил комплекс автономного вождения Huawei Qiankun Smart driving ADS SE.

Точные размеры Deepal S07 составляют 4750 х 1930 х 1625 мм. Автомобиль оснащается 1,5-литровым генератором и электромотором мощностью 238 л.с. на задней оси. Электрический запас хода модели составляет 285 км.

Марка Deepal считается премиальной в Китае. Ее история началась в 2008 году, когда китайский концерн Changan инвестировал в подразделение Changan New Energy Automobile. Сейчас эта компания лишь на 51% принадлежит Changan, в числе ее владельцев ряд независимых инвесторов, в числе которых Huawei.

До этого стало известно, что в России начались продажи нового семейного кроссовера Dongfeng Huge.

Модель оснащена подогревом передних сидений, рулевого колеса и форсунок стеклоомывателя, а также функцией дистанционного запуска двигателя с ключа. Мультимедиа русифицирована, а кузовные элементы кроссовера прошли антикоррозийную обработку и дополнительную катафорезную оцинковку.

Автомобиль с учетом прямой скидки в 240 тыс. рублей стоит минимум 2,75 млн рублей.

Ранее россиянам назвали пять серьезных недостатков популярного кроссовера Toyota.

