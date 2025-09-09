ДТП парализовало движение в Москве

В Москве авария затруднила движение на Ярославском шоссе

В Москве авария затруднила движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На Ярославском ш. (в районе 67 д.) произошло ДТП с участием двух автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.

По информации канала, движение транспорта в районе автомобильной аварии затруднено. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка.

