В Москве рекордно упали продажи новых автомобилей

Автостат: продажи новых автомобилей в Москве сократились на 21%
true
true
true
close
Илья Наймушин/РИА Новости

Продажи новых автомобилей в Москве в августе сократились на 21%, сообщил в своем Telegram-канале глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

«В августе в Москве было зарегистрировано 14,3 тысячи новых легковых автомобилей. Это на 21% меньше, чем в августе 2024 года», — сообщил эксперт.

В августовском рейтинге брендов лидером стал Geely с результатом 1449 проданных автомобилей. Второе место занял Haval (1374 ед.), третье — белорусская марка Belgee (1360 ед.).

До этого стало известно, что автопроизводители стали тратить на рекламу на 6% больше в первом полугодии 2025 года, общий объем вложений превысил 4,2 млрд рублей.

Несмотря на падение рынка новых автомобилей на 25% во II квартале 2025 года, производители увеличили инвестиции в офлайн-рекламу (ТВ, радио, наружная реклама, пресса). В частности, по данным исследования, за два прошедших квартала Lada удвоила рекламный бюджет (до 598 млн руб.), заняв первое место по рекламным затратам. Китайские бренды (Haval, Chery, Changan) сократили расходы на 20–50%.

Ранее сообщалось, что Changan тратит 20% от цены машины на рассрочку для клиентов в России.

