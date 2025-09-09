Движение по Крымскому мосту перекрыли

Крымский мост временно перекрыли для проезда автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале ситуационного центра транспортного перехода.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в публикации.

Сообщение о введении ограничений проезда появилось в 9:03 мск.

8 сентября стало известно о длинной пробке на мосту. На 13:00 мск в заторе с обеих сторон стояли 1185 машин. В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находилось 540 машин. Время ожидания было около двух часов. При этом со стороны Керчи — 645 автомобилей. Время ожидания — более двух часов. В семь утра того же дня очередей с обеих сторон не было.

6 сентября глава парламента Крыма Владимир Константинов в рамках Восточного экономического форума заявил, что на Крымском мосту прошел пик очередей, в которых автомобили стояли по несколько часов.

Ранее на видео попала огромная автомобильная пробка у Крымского моста.