«Практически оторвало конечность»: экскаватор упал на приморца, известны подробности

В Приморском крае экскаватор упал на работника. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Тяжеленная машина перевернулась на крышу на рыхлом участке — под ней оказался 33-летний водитель. Ему практически оторвало конечность. Мужчину срочно увезли в больницу», — говорится в сообщении.

По информации канала, приморец получил сложные перелом, его мышцы практически размозжило, также повреждены сосуды и нервные стволы, а плечевую артерию разорвало на шесть сантиметров. Врачи провели сложную операцию в два этапа, в общей сложности медики работали семь часов. В настоящее время мужчина восстанавливается: к его руке уже вернулась чувствительность.

