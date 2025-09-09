На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Практически оторвало конечность»: экскаватор упал на приморца, известны подробности

Mash: тяжелый экскаватор упал на работника в Приморье
Telegram-канал «Amur Mash»

В Приморском крае экскаватор упал на работника. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Тяжеленная машина перевернулась на крышу на рыхлом участке — под ней оказался 33-летний водитель. Ему практически оторвало конечность. Мужчину срочно увезли в больницу», — говорится в сообщении.

По информации канала, приморец получил сложные перелом, его мышцы практически размозжило, также повреждены сосуды и нервные стволы, а плечевую артерию разорвало на шесть сантиметров. Врачи провели сложную операцию в два этапа, в общей сложности медики работали семь часов. В настоящее время мужчина восстанавливается: к его руке уже вернулась чувствительность.

До этого сообщалось, что в Подмосковье автомобиль с водителем вылетел с проезжей части. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как черная машина поворачивает перед проезжающим большегрузом, врезается в ограждение и вылетает с дороги. От удара автомобильные детали разлетаются по проезжей части, идет дым.

Ранее в Хабаровской крае водитель автобуса высадил ребенка ночью в лесу.

