В России появится новый внедорожник Deepal G318

В России сертифицируют китайский гибридный внедорожник Deepal G318, машина вскоре должна выйти на российский рынок. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили». Марка Deepal принадлежит концерну Changan.

Точные размеры Deepal G318 составляют 5010 х 1985 х 1895 мм. Дорожный просвет — 240 мм.

Changan Deepal G318 оснащен гибридной силовой установкой последовательного типа мощностью 430 л.с., пневматической подвеской, амортизаторами CDC, электромагнитной блокировкой заднего дифференциала, виртуальной блокировкой между осями, системой камер кругового обзора, системой активного шумоподавления, а также мультимедиа со встроенным караоке.

