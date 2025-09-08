На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России появится новый внедорожник Deepal G318

Changan начнет продажи в России нового внедорожника Deepal G318
Changan

В России сертифицируют китайский гибридный внедорожник Deepal G318, машина вскоре должна выйти на российский рынок. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили». Марка Deepal принадлежит концерну Changan.

Точные размеры Deepal G318 составляют 5010 х 1985 х 1895 мм. Дорожный просвет — 240 мм.

Changan Deepal G318 оснащен гибридной силовой установкой последовательного типа мощностью 430 л.с., пневматической подвеской, амортизаторами CDC, электромагнитной блокировкой заднего дифференциала, виртуальной блокировкой между осями, системой камер кругового обзора, системой активного шумоподавления, а также мультимедиа со встроенным караоке.

До этого стало известно, что в России начались продажи нового семейного кроссовера Dongfeng Huge.

Модель оснащена подогревом передних сидений, рулевого колеса и форсунок стеклоомывателя, а также функцией дистанционного запуска двигателя с ключа. Мультимедиа русифицирована, а кузовные элементы кроссовера прошли антикоррозийную обработку и дополнительную катафорезную оцинковку.

Автомобиль с учетом прямой скидки в 240 тыс. рублей стоит минимум 2,75 млн рублей.

Ранее россиянам назвали пять серьезных недостатков популярного кроссовера Toyota.

