На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Приамурье столкнулись пассажирский автобус и машина

В Приамурье столкнулись пассажирский автобус и легковушка, один человек не выжил
true
true
true
close
FotoDax/Shutterstock/FOTODOM

Возле Благовещенска столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль Toyota Wish, в результате чего семь человек пострадали и один не выжил. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Амурской области.

По ее информации, авария произошла вечером 7 сентября в районе 13-го км Игнатьевского шоссе. В ведомстве заявили, что автобус ехал в сторону аэропорта.

«В результате ДТП медицинская помощь понадобилась водителю легкового автомобиля, водителю автобуса и его 5 пассажирам», — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что пассажира легковушки спасти не удалось.

Там добавили, что причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. Прокуратура проводит проверку по факту аварии.

16 августа сообщалось, что под Сергиевым Посадом произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей и автобуса, при котором пострадали три человека. Авария случилась в 18:21 на 27-м километре автодороги М-8 «Холмогоры», когда водитель автобуса ЛиАЗ на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог при повороте налево столкнулся с Opel. Тот после этого врезался в Mitsubishi.

Ранее автобус с россиянами попал в ДТП в Турции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами