В Приамурье столкнулись пассажирский автобус и машина

В Приамурье столкнулись пассажирский автобус и легковушка, один человек не выжил

Возле Благовещенска столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль Toyota Wish, в результате чего семь человек пострадали и один не выжил. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Амурской области.

По ее информации, авария произошла вечером 7 сентября в районе 13-го км Игнатьевского шоссе. В ведомстве заявили, что автобус ехал в сторону аэропорта.

«В результате ДТП медицинская помощь понадобилась водителю легкового автомобиля, водителю автобуса и его 5 пассажирам», — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что пассажира легковушки спасти не удалось.

Там добавили, что причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. Прокуратура проводит проверку по факту аварии.

16 августа сообщалось, что под Сергиевым Посадом произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей и автобуса, при котором пострадали три человека. Авария случилась в 18:21 на 27-м километре автодороги М-8 «Холмогоры», когда водитель автобуса ЛиАЗ на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог при повороте налево столкнулся с Opel. Тот после этого врезался в Mitsubishi.

Ранее автобус с россиянами попал в ДТП в Турции.