Крупная авария с участием авто каршеринга произошла на юго-западе Москвы

На юго-западе Москвы произошла массовая авария с участием каршеринга и мотоциклов

В Москве 5 сентября около ТЦ «Авеню» на юго-западе столицы произошло ДТП с участием автомобиля каршеринга и нескольких мотоциклов. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Около 15 минут назад возле ТЦ «Авеню» по адресу проспект Вернадского, 86А произошло ДТП легковой машины и нескольких мотоциклов. Сейчас на месте работают оперативные службы и бригады скорой помощи», — сообщает канал.

По предварительным данным, в массовом ДТП пострадали люди. На участке движение частично ограничено.

