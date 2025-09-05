На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы сроки мировой премьеры кроссовера Geely Galaxy M9

Geely объявила о выходе кроссовера Galaxy M9 на глобальный рынок
Autohome.com.cn

Компания Geely заявила о выходе шестиместного гибридного кроссовера Galaxy M9 на глобальный рынок. Об этом сообщает портал carnewschina.com. О том, в каких странах появится новинка, не сообщается. В Китае модель продается по цене от 193,8 тыс. юаней (2,1 млн рублей по курсу на момент публикации).

Кузов автомобиля имеет очертания классического внедорожника, радиаторная решетка в передней части кузова не предусмотрена — вместо нее смонтирован сплошной обтекатель, а по краям переднего бампера предусмотрены два вертикальных воздуховода для снижения сопротивления воздуха. Дисплей медиасистемы в салоне занимает большую часть передней панели. Пол в районе второго и третьего ряда сидений сделан ровным. Такая возможность обеспечена конструкцией автомобиля.

Благодаря гибридному приводу запас хода автомобиля достигает 1,3 тыс. км при полностью заряженной батарее и заправленном бензобаке. До 100 км/ч кроссовер способен разогнаться за 4,5 с. Заявленный средний расход топлива — 4,8 л на 100 км.

До этого стало известно, что в России начались продажи нового семейного кроссовера Dongfeng Huge.

Модель оснащена подогревом передних сидений, рулевого колеса и форсунок стеклоомывателя, а также функцией дистанционного запуска двигателя с ключа. Мультимедиа русифицирована, а кузовные элементы кроссовера прошли антикоррозийную обработку и дополнительную катафорезную оцинковку.

Автомобиль с учетом прямой скидки в 240 тыс. рублей стоит минимум 2,75 млн рублей.

Ранее стало известно, что в России с 1 сентября увеличили штрафы за непропуск автомобилей с мигалками.

