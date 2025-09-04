На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На видео попал кульбит мотоциклиста после удара о Lada под Тулой

В Тульской области мотоциклист перевернулся в воздухе при ДТП и попал на видео
true
true
true

В Тульской области мотоцикл взлетел в воздух после столкновения с Lada на перекрестке. Видеозапись ДТП опубликовал Telegram-канал «Тула с огоньком».

Авария произошла на перекрестке «Узловая — Донской — Новомосковск». Мотоциклист двигался на мотоцикле индийской марки Bajaj. На кадрах видно, что он не успел затормозить и врезался в левую часть автомобиля ВАЗ-2115, выехавшего на перекресток. После этого человек несколько раз перевернулся в воздухе и упал на асфальт. Его ботинок отлетел на другую сторону перекрестка.

О состоянии пострадавшего не сообщается. На место ДТП прибыли сотрудники Госавтоинспекции. На проезжей части видны обломки мотоцикла.

До этого на видео попало ДТП с двумя фурами на МКАД, при котором у цементовоза оторвалась кабина.

Ранее стало известно, какое наказание грозит россиянам за непропуск «членовозов».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами