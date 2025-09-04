На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Крупная авария парализовала движение на КАД в Петербурге

В Петербурге перекрыли движение на КАД из-за аварии
true
true
true
close
FotoDax/Shutterstock/FOTODOM

В Петербурге на 27 км внутреннего кольца федеральной автомобильной дороги А-118 КАД перекрыто движение транспорта из-за аварии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

«Движение автотранспорта полностью перекрыто на 27 км внутреннего кольца федеральной автомобильной дороги А-118 КАД из-за аварии. На участке образовался затор в 3 км, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», — сообщает агентство.

Отмечается, что в ДТП попали три легковых и двух грузовых автомобиля.

До этого сообщалось, что в Москве на МКАД водитель и пассажирка испугались в момент ДТП. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как легковая машина начинает вращаться на оживленной дороге и врезается в другой автомобиль, от удара ее отбрасывает в дорожное ограждение.

Ранее россиянин обвинил в ДТП круиз-контроль автомобиля GAC.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами