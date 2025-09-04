Крупная авария парализовала движение на КАД в Петербурге

В Петербурге на 27 км внутреннего кольца федеральной автомобильной дороги А-118 КАД перекрыто движение транспорта из-за аварии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

«Движение автотранспорта полностью перекрыто на 27 км внутреннего кольца федеральной автомобильной дороги А-118 КАД из-за аварии. На участке образовался затор в 3 км, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», — сообщает агентство.

Отмечается, что в ДТП попали три легковых и двух грузовых автомобиля.

До этого сообщалось, что в Москве на МКАД водитель и пассажирка испугались в момент ДТП. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как легковая машина начинает вращаться на оживленной дороге и врезается в другой автомобиль, от удара ее отбрасывает в дорожное ограждение.

Ранее россиянин обвинил в ДТП круиз-контроль автомобиля GAC.