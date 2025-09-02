Видео: владивостокец на Lexus блокировал проезд скорой, спешившей к тяжелому пациенту

Во Владивостоке Lexus оттормаживал скорую, спешившую к человеку с инсультом

Во Владивостоке водитель Lexus не пропускал автомобиль скорой помощи, спешивший к пациенту. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток, Приморье, Россия».

«На Заре зафиксирован вопиющий случай: водитель автомобиля Lexus LX570 с госномером К100СР125 грубо проигнорировал скорую помощь, которая ехала к пациенту с подозрением на инсульт», — говорится в сообщении.

Медики запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как водитель иномарки не пропускает машину экстренных служб, у которой включена сирена и проблесковые маячки. При этом на записи заметно, что у автомобилиста есть возможность предоставить преимущество на дороге.

По словам очевидцев, водитель Lexus намеренно препятствовал движению машины с врачами и сигналим им в ответ.

До этого в Екатеринбурге задержали водителя, который блокировал проезд реанимобилю с пациентом внутри. По словам нарушителя, инцидент произошел 30 июля на улице Машинная.

Ранее сообщалось, что в РФ с 1 сентября увеличатся штрафы за непропуск автомобилей с мигалками.