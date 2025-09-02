На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Видео: владивостокец на Lexus блокировал проезд скорой, спешившей к тяжелому пациенту

Во Владивостоке Lexus оттормаживал скорую, спешившую к человеку с инсультом
true
true
true

Во Владивостоке водитель Lexus не пропускал автомобиль скорой помощи, спешивший к пациенту. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток, Приморье, Россия».

«На Заре зафиксирован вопиющий случай: водитель автомобиля Lexus LX570 с госномером К100СР125 грубо проигнорировал скорую помощь, которая ехала к пациенту с подозрением на инсульт», — говорится в сообщении.

Медики запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как водитель иномарки не пропускает машину экстренных служб, у которой включена сирена и проблесковые маячки. При этом на записи заметно, что у автомобилиста есть возможность предоставить преимущество на дороге.

По словам очевидцев, водитель Lexus намеренно препятствовал движению машины с врачами и сигналим им в ответ.

До этого в Екатеринбурге задержали водителя, который блокировал проезд реанимобилю с пациентом внутри. По словам нарушителя, инцидент произошел 30 июля на улице Машинная.

Ранее сообщалось, что в РФ с 1 сентября увеличатся штрафы за непропуск автомобилей с мигалками.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами