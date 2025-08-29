На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Седан Amberauto А5 подорожал в России на 300 тысяч рублей

В России на 300 тысяч рублей подорожал седан Amberauto А5
Автотор

В России повысились цены на электрический седан Amberauto A5, сообщает портал «Автоновости дня».

«Стоимость базовой комплектации Comfort, которая поначалу была у А5 единственной, выросла на 307,6 тыс. рублей, а топовый вариант Business, появившийся одновременно с обновлением модели в мае, прибавил в цене 209,6 тыс. рублей», — сообщает портал.

Так, автомобиль в версии Comfort стоит теперь 2,61 млн рублей, а Business — 2,82 млн рублей.

Седан А5 оснащен электродвигателем мощностью 160 л.с., запас хода на одной зарядке заявлен на уровне 520 км. Внешний вид «Амберавто А5» аналогичен китайскому электромобилю JMEV GSE. Марка JMEV создана китайским Jiangling Motors Corporation Group, China Agricultural Development Construction Fund Corporation совместно с компанией Renault.

Ранее сообщалось, что автобренд Oting расширит модельный ряд в России.

