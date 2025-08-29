Массовое ДТП заблокировало движение на МКАД в Москве

Массовая автомобильная авария произошла на МКАД в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«На внутренней стороне 33 км МКАД (перед пересечением с Варшавским шоссе) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — сообщает канал.

В дептрансе также уточнили, что в районе места аварии затруднено движение транспорта и призвали водителей выбирать альтернативные пути объезда проблемного участка дороги.

До этого сообщалось, что в Москве на МКАД мотоциклиста отбросило на проезжающую машину в момент ДТП. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мотоциклист, обгоняя автомобили в пробке, врезается в машину, после чего его отбрасывает в автомобиль, стоящий на соседней полосе. От удара байкер отлетает вместе с транспортом и падает на проезжую часть.

Ранее на Ленинградском проспекте в Москве вспыхнуло такси.