Стало известно, когда в России появится новый кроссовер Exlantix E02

Кроссовер Exlantix E02 появится на российском рынке в 2026 году

Флагманский кроссовер Exlantix E02 будет представлен на российском рынке в 2026 году, сообщает пресс-служба бренда.

Габариты автомобиля составляют 5171×1986×1801 мм, колесная база — 3100 мм. Кроссовер оснащается последовательной гибридной силовой установкой с системой полного привода. В состав входят два электродвигателя, 1,5-литровый турбодвигатель и генератор.

В перечне оснащения 11 подушек безопасности, 23 динамика, встроенный в центральную консоль холодильник и проекционный дисплей.

До этого стало известно, что в России начались продажи нового семейного кроссовера Dongfeng Huge.

Модель оснащена подогревом передних сидений, рулевого колеса и форсунок стеклоомывателя, а также функцией дистанционного запуска двигателя с ключа. Мультимедиа русифицирована, а кузовные элементы кроссовера прошли антикоррозийную обработку и дополнительную катафорезную оцинковку.

Автомобиль с учетом прямой скидки в 240 тыс. рублей стоит минимум 2,75 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в России зарегистрировали логотип нового китайского автобренда.