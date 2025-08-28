На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Минпромторг подогнал условия локализации под китайские авто, собираемые в России

«Ведомости»: Минпромторг вдвое снизил баллы для получения субсидий на выпуск авто
Алексей Филиппов/РИА Новости

Минпромторг России обновил параметры инвестрежима для компаний, ведущих сборку автомобилей в России. Об этом пишут «Ведомости».

«Ключевая задача обновленных параметров – это соблюдение баланса, который позволит новым игрокам, действующим на оставленных ушедшими зарубежными автоконцернами промплощадках, запустить процесс локализации производства и ее поэтапного углубления», — сообщил изданию представитель министерства.

В Минпромторге не конкретизировали утвержденные корректировки, но источник в одном из крупных автоконцернов рассказал, что изменения коснулись балльной шкалы локализации производства. В результате для полной компенсации утилизационного сбора за 2025 год автопроизводителям требуется локализовать производство на 1,5 тыс. баллов. Ранее планка для полной компенсации утильсбора была выше более чем в два раза.

При расчете локализации также будут учитывать баллы, набранные за научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР). Максимальный объем баллов, которые автопроизводитель должен набрать в рамках специнвестконтракта (СПИК) также снижен — с 7 тыс. до 5,4 тыс.

Ранее стало известно, сколько китайские автокомпании тратят на рекламу в России.

