В России перестали предлагать новые внедорожники Haval H9 и H5

Марка Haval не предлагает в России внедорожники H9 и H5 2025 года выпуска, обратили внимание «Китайские автомобили».

«На официальном сайте бренда для этих моделей представлены только прайс-листы с машинами 2024 г.в. Свежие экземпляры отсутствуют и на онлайн-витрине. Согласно статистике компании «Автостат Инфо», за 7 месяцев на учет в РФ были поставлены 1 417 внедорожников H5 и 2 682 флагманских H9», — сообщает портал.

По данным No Limits, GWM готовится экспортировать эти автомобили уже с другими ОТТС — из Казахстана с завода AMMKZ в Алма-Ате. По этой причине машины уже не поставляются из Китая. Впрочем, в стоках автомобилей 2024 года более, чем достаточно.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

