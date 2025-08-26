В России рекордно упали цены на подержанные седаны Kia Rio

Глава «Автостат» Целиков: цены на Kia Rio с пробегом упали на 14%

В России заметно снизилась цены на седаны с пробегом Kia Rio. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

«В текущем году цены на Rio снизились в среднем на 8%. При этом, на относительно свежие автомобили цены упали еще серьезное (-10-14%). Это связано с высокой долей продаж данной модели из под такси. Выбиваются из тренда только автомобили 2022 года выпуска, поскольку их существенно меньше, чем более старых машин», — сообщил Целиков.

Kia Rio самая продаваемая иномарка с пробегом в 2025 году. За 7 месяцев продано 63,4 тыс. единиц.

До этого Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

