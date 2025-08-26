На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Полис ОСАГО может подорожать вдвое

«Ъ»: цены на ОСАГО вырастут из-за повышения территориального коэффициента
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Центральный Банк России выступил с предложением изменить порядок определения территориального коэффициента, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на документ регулятора.

«В регионах, где длительное время наблюдается высокий риск недобросовестных действий в ОСАГО, при расчете стоимости полиса территориальный коэффициент будет вдвое выше базового значения (зависит от региона)», — сообщает «Ъ».

До этого к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной обратились депутаты с инициативой введения страхового продукта для владельцев электросамокатов и других СИМ. Она предполагает долгосрочное страхование жизни пользователей и ответственности перед третьими лицами по аналогии с ОСАГО. По данным МВД, в 2024 году аварии с СИМ участились на 43%, 54 человека не выжили. По словам депутата, это решит массу проблем, так как сегодня кикшеринговые сервисы предлагают лишь базовую страховку, а полноценное покрытие ущерба здоровью или имуществу доступно только в дорогих расширенных тарифах.

Ранее автоэксперт оценил введение ОСАГО для самокатчиков.

