В России стали чаще покупать подержанные мотоциклы

«Автостат»: продажи подержанных мотоциклов в России выросли на 6,1%
true
true
true
close
Melinda Nagy/Shutterstock/FOTODOM

В июле этого года в России было продано подержанных мотоциклов на 6,1% больше, чем за тот же период 2024 года. По статистическим данным «Автостата», реализовано порядка 15 920 единиц.

Как отмечают эксперты, большая доля купленных мотоциклов японского производства — это примерно 50% от проданного, 17% покупателей отдают предпочтение китайским производителям, 8% купленных мотоциклов — российского производства.

На вторичном рынке мототехники лидирующую позицию занимает Honda, результат которой за июль составил 3 тыс. единиц. На втором месте Yamaha – было продано 2,3 тыс. штук, на третьем – Suzuki - 1,4 тыс. проданных мотоциклов. В пятерку лидеров также вошли Kawasaki и BMW.

Кроме того, отмечают эксперты, российский рынок новых мотоциклов в июле вырос на 19%. Лидером рынка здесь остается бренд Regulmoto, продукция которого в июле разошлась тиражом в 1 456 единиц. Это составляет 19% от общего объема продаж. Также в лидерах по продажам находится Motoland XF300. В июле было продано 490 таких мотоциклов.

Ранее президент России Владимир Путин подарил жителю Аляски мотоцикл.

