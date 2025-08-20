В Новосибирске водитель бетономешалки устроил массовое ДТП с 6 автомобилями

В Новосибирске врезался в 6 автомобилей, сообщает портал АСТ-54 Black.

«Среди пострадавших транспортных средств – cедан Mazda 3, универсал ВАЗ-2104, кроссовер Cadillac GMT 166, коммерческий фургон, кроссовер BMW X6 и укороченный внедорожник Suzuki Grand Vitara. По словам очевидца, мужчина, управлявший миксером, находится в состоянии алкогольного опьянения», — сообщает канал.

Отмечается, что в пресс-службе ГУ МВД НСО подтвердили факт опьянения.

До этого в Москве автомобиль перевернулся в момент столкновения.

Очевидцы запечатлели последствия инцидента. На кадрах видно, что автомобиль лежит на крыше на проезжей части, возле машины собрались люди. Далее на следующей записи заметно, что на место ДТП прибыли спасатели и медики. Кроме того, Renault Duster, второй участник аварии, получил повреждения: у транспорта смят кузов.

