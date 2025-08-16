На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Калининграде велосипедист отлетел от удара авто, и это попало на видео

В Калининграде на видео попало, как авто на скорости влетело в велосипедиста
true
true
true
close
ГАИ региона

В Калининграде автомобиль сбил велосипедиста. Об этом сообщает Telegram-канал «Клопс».

«Сегодня утром на Южном обходе сбили велосипедиста. ДТП случилось в 08:05 на перекрестке с Емельянова. Велосипедист пострадал. На месте работают сотрудники ГАИ. Подробности уточняются», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как красный автомобиль сбивает велосипедиста. От удара мужчина отлетает в сторону на несколько метров. На записи также заметно, что в момент ДТП человек находился в защитном шлеме.

До этого сообщалось, что в Москве на Северо-Восточной хорде у мотоциклиста выпали деньги во время движения. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как водитель грузовика останавливает транспорт и начинает собирать разбросанные деньги. Далее на записи видно, что на обочине стоят около десяти машины, вокруг которых ходят люди и собирают купюры, лежащие на трассе.

Ранее самая сложная поездка рязанца на велосипеде с газонокосилкой попала на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами