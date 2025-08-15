Появилось видео с места ДТП, парализовавшего МКАД

На МКАД на видео попал перевернутый грузовик, парализовавший движение

В Москве на 54-м километре МКАД перевернулся грузовик. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва».

«На МКАД опрокинулся грузовой автомобиль, ДТП произошло на внутренней стороне 54-го км», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия инцидента. На кадрах видно, что перевернутый транспорт лежит боком на проезжей части, при этом автомобилям приходится объезжать грузовик. На записи также заметно, что на место ДТП прибыли сотрудники правоохранительных органов.

«На внутренней стороне 54 км МКАД (съезд №54А) произошло опрокидывание грузового автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

По информации канала, в районе аварии движение транспорта затруднено. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка.

