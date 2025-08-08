На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Движение в сторону Москвы по М-4 парализовало из-за ДТП с 9 авто

Движение автотранспорта по М-4 в сторону Москвы парализовало из-за ДТП
Bilanol/Shutterstock/FOTODOM

Движение в сторону Москвы по М-4 было парализовано в Рамонском районе из-за массового ДТП. Об этом сообщает пресс-служба местного ГУ МВД России.

«Сегодня в 14 часов на 501-м км автодороги «М4-Дон» (в сторону г. Москвы) произошло столкновение 9 автомобилей. В настоящее время движение в сторону Москвы с 501-го по 489-й км затруднено», — передавала пресс-служба.

В результате аварии пострадавших не было.

До этого сообщалось, что в Московской области у легкового автомобиля оторвало крышу в момент столкновения с большегрузом. Очевидцы запечатлели последствия инцидента. На кадрах видно, что машина получила серьезные повреждения: у транспорта смят кузов, разбиты стекла и отсутствует крыша. На фотографии также заметно, что в момент столкновения автомобильные детали разлетелись по проезжей части. В результате ДТП водитель, его жена и трехмесячный внук получили травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее на видео попал момент жесткого ДТП иномарки со скорой в Череповце.

