Движение в сторону Москвы по М-4 парализовало из-за ДТП с 9 авто

Движение в сторону Москвы по М-4 было парализовано в Рамонском районе из-за массового ДТП. Об этом сообщает пресс-служба местного ГУ МВД России.

«Сегодня в 14 часов на 501-м км автодороги «М4-Дон» (в сторону г. Москвы) произошло столкновение 9 автомобилей. В настоящее время движение в сторону Москвы с 501-го по 489-й км затруднено», — передавала пресс-служба.

В результате аварии пострадавших не было.

До этого сообщалось, что в Московской области у легкового автомобиля оторвало крышу в момент столкновения с большегрузом. Очевидцы запечатлели последствия инцидента. На кадрах видно, что машина получила серьезные повреждения: у транспорта смят кузов, разбиты стекла и отсутствует крыша. На фотографии также заметно, что в момент столкновения автомобильные детали разлетелись по проезжей части. В результате ДТП водитель, его жена и трехмесячный внук получили травмы, несовместимые с жизнью.

