Рассекречен обновленный седан Geely Preface

Geely выведет на рынок обновленный седан Preface
Geely

В базе данных министерства промышленности и информационных технологий Китая появилось изображение обновленного седана Geely Preface, сообщают «Китайские автомобили».

«Главная перемена произойдет под капотом, где разместится новый 2-литровый турбированный двигатель JLH-4G20TDH. Его мощность увеличена до 265 л.с.», — отмечается в публикации.

Двигатель будет работать в паре с восьмиступенчатой автоматической трансмиссией. Длина обновленного седана — 4825 мм, колесная база — 2800 мм.

У обновленного седана новая радиаторная решетка с массивными вертикальными планками, двойные патрубки выхлопной системы и два вида колесных дисков на выбор. Задние фонари на крышке багажника соединены хромированным декоративным молдингом.

Ранее стало известно, что в России усилят наказание за питбайки на дорогах.

