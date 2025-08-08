На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Покажи эмоции»: россияне стали скупать наклейки для авто с неприличным жестом

Россияне бросились скупать неприличные светодиодные наклейки для авто
Маркетплейс

Россияне стали активно покупать на маркетплейсах необычный гаджет для автомобиля, чтобы «показать эмоции». Об этом пишет Telegram-канал «Что там, Москва?».

«На маркетплейсах набирает популярность девайс для водителей, которым есть что сказать, но некогда махать руками. Наконец-то можно объяснить самокатчику всё, что о нем думаешь…», — говорится в публикации.

Продавцы предлагают приобрести светодиодную наклейку в виде руки, которая может показывать разные жесты — в том числе неприличные. Управлять гаджетом можно дистанционно с помощью специального приспособления.

До этого в Крыму полуобнаженная женщина проехала на крыше автомобиля.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как женщина с голой грудью сидит на крыше движущегося автомобиля и держится рукой за транспорт. На записи также слышно, как автор видео смеется.

Ранее сообщалось, что Госдума рассмотрит вопрос ужесточения законодательства для питбайкеров.

