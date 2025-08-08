Правила регистрации автомобилей в России хотят изменить

В МВД РФ предложили изменить регламент регистрации машин и прицепов для обеспечения возможности использования вдовами или вдовцами автомобилей, которые прежде принадлежали их супругам-участникам СВО. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

«В целях обеспечения возможности использования вдовами (вдовцами) участников СВО транспортных средств, владельцами которых являлись их супруги, проектом приказа дополняется перечень документов», — говорится в публикации.

Речь идет о свидетельстве о праве пережившего супруга на временное пользование транспортным средством, которое являлось собственностью бойца СВО. Также в перечень предлагают включить свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов, выданным нотариусом при наличии документа, подтверждающего факт, что участник СВО не выжил.

Вступление в силу положений проекта запланировано на 31 августа.

