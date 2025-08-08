На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Правила регистрации автомобилей в России хотят изменить

В России предложили изменить правила регистрации автомобилей
true
true
true
close
Depositphotos

В МВД РФ предложили изменить регламент регистрации машин и прицепов для обеспечения возможности использования вдовами или вдовцами автомобилей, которые прежде принадлежали их супругам-участникам СВО. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

«В целях обеспечения возможности использования вдовами (вдовцами) участников СВО транспортных средств, владельцами которых являлись их супруги, проектом приказа дополняется перечень документов», — говорится в публикации.

Речь идет о свидетельстве о праве пережившего супруга на временное пользование транспортным средством, которое являлось собственностью бойца СВО. Также в перечень предлагают включить свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов, выданным нотариусом при наличии документа, подтверждающего факт, что участник СВО не выжил.

Вступление в силу положений проекта запланировано на 31 августа.

До этого в подмосковной Балашихе мигранты жестоко избили бойца, получившего ранения на СВО, из-за замечания о парковке их «Газели» на газоне.

«Попытка зафиксировать на камеру этих дикарей и автомобиль, на котором они приехали, закончилась тем, что они у бойца отобрали мобильный телефон. Услышав, что он участник СВО, сказали такую фразу: «Мы вас резали и резать будем!»» — говорится в публикации «Русская Община ZOV»

Ранее гаишник задержал бывшего мужа своей жены, ветерана СВО.

