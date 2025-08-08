Москвичи сняли на видео наматывающий круги трактор по ночам

Москвичи пожаловались на шумные трактор и грузовик, которые не дают им спать

На востоке Москвы жители дома пожаловались на наматывающие круги трактор и грузовик, которые ездят по ночам. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Работает всего один трактор и один грузовик, поэтому работы затягиваются. Ежедневно шумят в тихий час. Трактор собирает строительный мусор, а грузовик увозит. Потом возвращается и так продолжается снова и снова. И все это сопровождается громким шумом», — говорят жители.

По их словам, машины работают с 1 часа ночи до 5 утра.

До этого в Санкт-Петербурге в трамвайном депо устроили громкую вечеринку в 4 утра.

«Трамвайное депо, 4 часа утра и Аллегрова в колонке — три кита, на которых держится идеальная пати. И такая случилась у коллектива «Горэлектротранса» на Ланском шоссе этой ночью. Подэнсили, поснимали видосы и разбудили местных», — говорится в публикации Telegram-канала «Mash на Мойке».

