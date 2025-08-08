Работу КПП на границе Абхазии с Россией возобновили

Возобновилась работа КПП на границе Абхазии с РФ

На границе Абхазии и России сняты ограничения с контрольно-пропускного пункта «Псоу». Об этом сообщает Служба государственной безопасности республики.

«Движение через контрольно-пропускной пункт «Псоу» возобновлено, режим пересечения госграницы функционирует в штатном режиме», — говорится в публикации.

Ограничения были введены как на пешеходном, так и на транспортном переходе из-за угрозы атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Решение принято для обеспечения безопасности граждан.

До этого сообщалось, что автомобильный пункт пропуска «Адлер» на границе с Абхазией временно приостановил работу.

«Росгранстрой сообщает о временной приостановке движения через автомобильный пункт пропуска Адлер на границе с Абхазией в связи с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов на территории города Сочи», — передавала пресс-служба ФГКУ «Росгранстрой».

Ранее сотни машин застряли у КПП в Абхазии после атаки ВСУ.