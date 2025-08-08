«Зрелище жуткое»: самарец остался без кожи на ногах после наезда фуры и попал на видео

В Самаре на видео сняли человека без кожи на ногах после жесткого ДТП с фурой

В Самаре большегруз наехал на пешехода и содрал ему кожу с ног. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Самара».

«Водитель фуры наехал на пешехода, снял кожу с двух ног. Зрелище жуткое», — говорится в сообщении.

Очевидец запечатлел последствия инцидента на видео. На кадрах видно, что человек лежит под фурой, при этом на место ДТП прибыли медики и сотрудники правоохранительных органов.

До этого сообщалось, что в Московской области у легкового автомобиля оторвало крышу в момент столкновения с большегрузом. Очевидцы запечатлели последствия инцидента. На кадрах видно, что машина получила серьезные повреждения: у транспорта смят кузов, разбиты стекла и отсутствует крыша. На фотографии также заметно, что в момент столкновения автомобильные детали разлетелись по проезжей части. В результате ДТП водитель, его жена и трехмесячный внук получили травмы, несовместимые с жизнью.

Кроме того, в Москве из-за ДТП с автобусами людям пришлось идти по проезжей части возле автомобильного затора.

Ранее в Подмосковье произошла жесткая авария с фурой.